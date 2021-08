vor 2 Stunden Ettlingen Erneuter Leichenfund in der Alb: Tote Frau in Ettlingen entdeckt

In der Alb in Ettlingen ist am Donnerstag die Leiche einer Frau gefunden worden. Nach Polizeiangaben vom Freitag handelt es sich um eine ältere Frau, die Identität ist aber noch nicht geklärt. Fremdeinwirkung schließt die Polizei im Moment aber aus.