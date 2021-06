vor 45 Minuten Totalschaden: Garage und Auto in Grünwettersbach ausgebrannt

Am Montagabend, gegen 22.27 Uhr, wurde die Berufsfeuerwehr Karlsruhe zu einem Brand in einer Doppelgarage in Grünwettersbach gerufen. Obwohl dieser gegen 22.46 Uhr unter Kontrolle gebracht wurde, waren wegen gelagerten Brennholzstücken noch Nachlöscharbeiten vonnöten. Die Straße wurde während der Löscharbeiten voll abgesperrt. An der Garage und dem darin geparkten Auto entstand Totalschaden. Personen wurden dabei nicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.