Ettlingen vor 1 Stunde

Sperrung nach Unfall auf A5: Leichenwagen prallt gegen Sprinter

Am Dienstag ereignete sich gegen 13.50 Uhr ein Unfall auf der A5 in der Nähe von Malsch. Nach Polizeiangaben waren vier Fahrzeuge daran beteiligt. Darunter: Ein Leichenwagen. Aktuell ist die Strecke in Richtung Norden gesperrt.