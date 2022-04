vor 3 Stunden Ettlingen Familienstreit in Ettlingen: Polizei schießt auf Tatverdächtigen

Ein Familienstreit hat in Ettlingen zu einem Schusswaffeneinsatz durch die Polizei geführt. Wie das Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA) am Samstag mitteilte, wurde die Polizei gegen 21.50 Uhr am Freitagabend zu einem Wohnhaus in der Ettlinger Innenstadt gerufen, um einen Streit zu schlichten. Ein 48 Jahre alter Mann soll sich heftig mit seinem Sohn gestritten haben.