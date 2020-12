vor 1 Stunde Ettlingen Pizzabote in Ettlingen mit Pistole und Messer überfallen - Täter auf der Flucht

Mit einer Pistole und einem Messer haben Räuber einen Pizzaboten in Ettlingen bedroht - und rund 250 Euro erbeutet. Der Pizzalieferant hatte am Sonntagabend eine Bestellung abgeliefert und wollte gerade seine Transportbox zurück in sein Auto stellen, als er von hinten umklammert wurde, wie die Polizei mitteilte.