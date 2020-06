01.06.2020 15:05 Ettlingen Nach Streit mit Messer in Ettlingen: 26-Jähriger unter anderem wegen versuchten Totschlags angeklagt

Bei einer Auseinandersetzung in Ettlingen sind am Montagvormittag zwei Menschen verletzt worden. Gegen einen 26-jährigen Beschuldigten wird nun wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung ermittelt, teilen Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mit.