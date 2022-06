Durmersheim vor 2 Stunden

Motorradunfall bei Durmersheim: 16-Jähriger tödlich verunglückt

Bei einem Unfall, der sich am Freitagabend, gegen 19.20 Uhr, zwischen einem Peugeot-Roller und einem Motorrad auf einem Radweg von Durmersheim in Richtung Rheinstetten ereignet hat, kam ein 16-Jähriger zu Tode. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.