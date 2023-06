Laut Polizei Karlsruhe fuhr der 17-Jährige mit seinem Leichtkraftrad gegen 15.50 Uhr auf der L 607 von Oberweier kommend in Richtung Ettlingen als er an der Einmündung zur Seestraße nach links abbog und dabei wohl eine entgegenkommende 29-jährige Frau in ihrem Auto übersah.

Bei der Kollision der Fahrzeuge stürzte der Jugendliche auf die Straße und das Motorrad wurde gegen ein Auto einer auf der Seestraße fahrenden 51-Jährigen geschleudert. Der junge Mann zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt auch die 51-jährige Autofahrerin ebenfalls leichte Verletzungen. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei 15.000 Euro bis 20.000 Euro.