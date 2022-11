Malsch vor 2 Stunden

Mit Schreckschusswaffe bedroht: Zwei Männer prügeln sich an Malscher Grillhütte

Am Freitag, gegen 23 Uhr, gerieten zwei 22-Jährige an der Grillhütte in Malsch-Waldprechtsweier in eine Schlägerei. Einer der beiden Kontrahenten hatte zuvor mit einer Schreckschusspistole auf den Anderen gezielt, was den Streit wohl ausgelöst hat.