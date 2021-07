vor 1 Stunde Ettlingen Auf Güterzug geklettert und mitgefahren: 14-Jährige bringt sich in Ettlingen in Lebensgefahr

Zwei jugendliche Mädchen sind in Ettlingen auf einen stehenden Güterzug geklettert und haben sich damit in Lebensgefahr gebracht. Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, konnte sich eine der beiden Jugendlichen mit einem Sprung vom Waggon retten, als der Zug losfuhr. Das 15 Jahre alte Mädchen sei dabei am Dienstagabend unverletzt geblieben. Ihre 14-Jährige Freundin hatte nicht soviel Glück.