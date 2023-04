Nach den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Karlsruhe war der 40-Jährige gegen 13.45 Uhr mit seinem Mountainbike im Bereich des Hochbergs unterwegs. In einer Kurve kam er offenbar von dem Weg ab und prallte gegen einen Stein. Hierbei erlitt der Radfahrer schwerste Verletzungen, an denen er noch am Unfallort verstarb.