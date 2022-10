Ettlingen vor 29 Minuten

Illegale Spielhöllen in Ettlingen und Karlsruhe? Polizei beschlagnahmt Automaten und Geld

Am Mittwochnachmittag durchsuchten Beamte des Polizeipräsidiums Karlsruhe zwei Gaststätten in Karlsruhe und Ettlingen wegen des Verdachts des unerlaubten Glücksspiels. Das gab die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt. Automaten und Geld wurden beschlagnahmt. Auch ein polizeilich gesuchter Mann wurde angetroffen.