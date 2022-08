Ettlingen vor 1 Stunde

Großeinsatz in Ettlingen: Leerstehendes Haus steht in Flammen

In der Nobelstraße in Ettlingen brach am heutigen Donnerstagmorgen ein Feuer in einem leer stehenden Gebäude aus, wie eine Eilmeldung der Polizei informiert. Verletzt worden sei dabei bislang niemand.