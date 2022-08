Ettlingen vor 45 Minuten

Großeinsatz in Ettlingen: Brand bricht in Lagerhalle aus - Polizei sucht Zeugen

In der Borsigstraße in Ettlingen brach am heutigen Donnerstagmorgen ein Feuer in einem leer stehenden Gebäude aus, wie eine Eilmeldung der Polizei informiert. Verletzt worden sei niemand, doch die Löscharbeiten dauern an und der geschätzte Schaden beläuft sich auf den sechsstelligen Bereich.