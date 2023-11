Waldbronn vor 53 Minuten

Große Suchaktion bei Waldbronn: Mann stürzt in die Alb

Ein 51-jähriger Mann stürzte am Sonntagmorgen nahe Waldbronn in die Alb und verletzte sich dabei am Fuß. Der Mann konnte sich selbst aus ans Ufer retten und den Notruf wählen. Allerdings war die Lokalisierung seines Standortes nicht möglich, weshalb die Polizei eine größere Suchaktion in die Wege leitete.