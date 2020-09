Einsatz in Ettlingen: Scheune in Flammen

In Ettlingen geriet gegen 7.30 Uhr eine Scheune in Brand. Mehrere Einsatzkräfte sind vor Ort.

10:00 Uhr Feuer griff auf Wohnhaus über

Aus noch bislang unbekannter Ursache geriet am Donnerstagmorgen kurz nach 7 Uhr in der Schöllbronner Straße in Ettlingen eine als Werkstatt genutzte kleinere Scheune in Brand.

Das Feuer breitete sich rasch aus und griff auf das angrenzende Wohnhaus über. Aktuell ist die Freiwillige Feuerwehr Ettlingen mit Löscharbeiten beschäftigt.

Möglicherweise ist ein technischer Defekt die Ursache für das Feuer. Nach den bisherigen Erkenntnissen kamen keine Personen zu Schaden. Die Sperrung der Schöllbronner Straße konnte kurz vor 9 Uhr zum größten Teil aufgehoben werden. Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

8:26 Uhr Keine Personen verletzt

Laut ersten Polizeiangaben sind keine Personen verletzt.

Weitere Informationen folgen, sobald sie uns vorliegen.