Ettlingen/Oberweier vor 53 Minuten

Frontaler Zusammenstoß mit Lkw: Rettungshubschrauber im Einsatz

Am späten Montag Nachmittag, 22. Mai, ist es auf der Landstraße zwischen Oberweier und Malsch zu einem schweren Unfall gekommen. Eine Autofahrerin geriert dort in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Die Fahrerin wurde daraufhin schwer verletzt in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.