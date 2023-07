Ettlingen/Busenbach vor 1 Stunde

Frontaler Zusammenstoß: Auto fährt in Gegenverkehr - zwei Personen verletzt

Auf der Landstraße 562 kam es auf Höhe des Bahnhofs Busenbach in der Nacht auf Donnerstag, 20. Juli, zu einem schweren Verkehrsunfall. Bei der Fahrbahnverengung in Richtung Bad-Herrenalb geriet ein Auto offenbar in den Gegenverkehr - und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Zwei Personen wurden verletzt.