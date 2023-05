Ettlingen vor 59 Minuten

Ettlingen: Kleinbus überschlägt sich auf der B3 und fängt Feuer

Nach ersten Informationen der Polizei ist am Mittwochabend, 10. Mai, ist ein Kleinbus auf der B3 bei Ettlingen in Brand geraten. Der Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, die Strecke musste zeitweise gesperrt werden.