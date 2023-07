Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die junge Frau gegen 16.30 Uhr in Ettlingen-Spessart unterwegs. Im Drosselweg ging sie an dem Jugendlichen vorbei, der auf einer Steinmauer saß.

"Der Tatverdächtige folgte der 24-Jährigen kurz und umklammerte sie plötzlich von hinten. Ohne ein Wort zu sprechen, berührte er sie gegen ihren Willen an der Brust und am Gesäß. Erst als es der Frau gelang sich umzudrehen, rannte der Täter in Richtung Hauptstraße davon", so die Polizei.

Täterbeschreibung

Zirka 15 bis 16 Jahre alt

etwa 1,65 Meter groß, dünne Statur.

Trug schwarzen Kapuzenpullover mit farbigen Elementen und eine dunkelblaue verwaschene Jeanshose. Die Kapuze hatte er sich über den Kopf gezogen.

Das Haus des Jugendrechts Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen oder mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/ 666 55 55 zu melden.