Ettlingen: E-Bike-Fahrer von LKW erfasst und lebensgefährlich verletzt

Am Mittwochnachmittag ereignete sich an der Schillerstraße in Ettlingen ein schwerer Unfall. Demnach übersah ein LKW-Fahrer einen 82-jährigen E-Bike-Fahrer, wodurch dieser stürzte. Der Senior wurde dabei lebensgefährlich verletzt.