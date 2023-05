Ettlingen vor 2 Stunden

Einbrecher hebeln Tresor in Ettlinger Reihenhaus aus der Wand

Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Freitagmorgen und Sonntagnachmittag in ein Wohnanwesen in der Straße Im Gehrngewann in Spessart ein und entwendeten dabei einen Tresor samt Inhalt.