Ettlingen vor 1 Stunde

Dachstuhlbrand in Ettlingen: Drohne soll Überblick schaffen

In der Rheinstraße in Ettlingen ist gegen 13.57 Uhr ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei telefonisch mitteilt, steht der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Flammen. Die Einsatzkräfte sind bereits vor Ort und mit den Löschmaßnahmen beschäftigt. Alle Bewohner haben sich wohl eigenständig vor dem Feuer in Sicherheit bringen können, so die Polizei Karlsruhe.