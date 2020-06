Ein bestätigter Corona-Fall: Ettlinger Kita-Gruppe in Quarantäne

Ein Kind im Kindergarten St. Elisabeth im Ettlinger Stadtteil Spessart wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Gruppe mit insgesamt acht Kindern, die die Notbetreuung in der Kita besuchen, bleibt daher vorerst geschlossen.

Nach dem positiven Testergebnis hat das Gesundheitsamt veranlasst, dass die anderen Kinder der Gruppe sowie deren drei Erzieherinnen ebenfalls auf das Virus getestet werden. "Die Erzieherinnen und die Kinder der Gruppe befinden sich alle in häuslicher Quarantäne", teilt das Landratsamt Karlsruhe in einer Pressemeldung mit.

Für alle Kinder der Notbetreuung in den anderen Gruppen bleibt der Kindergarten weiter geöffnet. Mit Stand 4. Juni sind in Ettlingen 70 Corona-Fälle bestätigt, davon sind derzeit noch 12 Personen infiziert. Es handelt sich laut Landratsamt um den ersten Fall nach dem Lockdown, der in einer Kindertageseinrichtung im Landkreis bekannt wurde.