Dienstag

11:54 Schulbetrieb läuft ab Mittwoch wieder an

Das Gesundheitsamt habe im Rahmen seiner Ermittlungen inzwischen Kontaktpersonen nur an der Bertha-von-Suttner Schule und der Albert-Einstein-Schule identifiziert. Darüber berichtet das Landratsamt Karlsruhe in einer Pressemeldung. Nicht betroffen sei die Schulgemeinschaft der Wilhelm-Röpke Schule.

An der Bertha-von-Suttner Schule seien zwei Klassen, einzelne Lehrer und weitere Mitarbeiter betroffen, an der Albert-Einstein-Schule eine Schulklasse, viele Lehrer und einzelne Mitarbeiter." Diese Personen wurden darüber informiert und müssen in häuslicher Quarantäne bleiben", so das Landratsamt weiter.

"An allen drei Schulen im Berufsschulzentrum wird der Unterricht am Mittwoch, 11. März, wieder aufgenommen. An der Wilhelm-Röpke-Schule ganz regulär und an der Berta-von-Suttner-Schule mit minimalen Unterrichtsausfällen."

Weil sich viele der Lehrkräfte an der Albert-Einstein-Schule in häuslicher Quarantäne befinden, werde nun ein neuer Übergangs-Stundenplan eingerichtet, über den die Schüler täglich auf dem Laufenden gehalten werden sollen. Nach Angabe des Landratsamtes ist dadurch auch mit einer höheren Zahl von Unterrichtsausfällen zu rechnen.

Sonntag

14:29 Erkrankte in häuslicher Isolation

Bei der Erkrankten handelt es sich um eine Rückkehrerin aus Südtirol, die sich jetzt in häuslicher Isolation befindet. Das Gesundheitsamt hat in Absprache mit den Schulen und der Schulverwaltung empfohlen, den Schulbetrieb in allen drei Schulen des BBZ vorerst auszusetzen.

Wann der Schulbetrieb wieder aufgenommen wird, entscheidet sich in den kommenden Tagen. Relevante Kontakte der Erkrankten werden noch ermittelt. Es findet vorerst kein Unterricht statt.

