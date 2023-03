15. März, 8.05 Uhr: Streik findet wie geplant statt

Ein Blick auf die Haltestellenmonitore in Karlsruhe zeigt: Der Streik bei AVG und VBK ist wie geplant angelaufen. Zahlreiche Bahnen und Busse bleiben damit im Depot, Pendler müssen sich eine Alternative suchen.

14. März, 15 Uhr: Streik geht bis Donnerstagmorgen

"VBK und AVG raten ihren Fahrgästen, frühzeitig mögliche Alternativen zu den Tram-Linien zu prüfen und mehr Zeit für ihre Fahrt einzuplanen. Als Alternative für die Fahrgäste bieten sich gerade im Innenstadtbereich Karlsruhe Fahrten mit den AVG-Stadtbahnen an", schreiben die VBK in einer Pressemitteilung am Dienstag.

Es kann aufgrund des Streiks aber auch deren Linien zu einzelnen Fahrtausfällen kommen. Primär sind jedoch die Bahnlinien S2, 1, 2, 3, 4, 5, 8 betroffen.

Ebenso bleiben die KVV-Kundenzentren geschlossen. Die Kunden-Hotline ist voraussichtlich auch nicht erreichbar.

Auswirkungen des Warnstreiks auf die Verkehrsbetriebe Karlsruhe :

Der Busverkehr der VBK in Karlsruhe ist massiv eingeschränkt. Der Großteil der VBK-Busse bleibt am Mittwoch im Depot. Allerdings fahren einige Buslinien der Auftragnehmer in der Fächerstadt mit folgendem Angebot:

Linie 30: Zwischen Waldstadt und Durlacher Tor im 30-Minuten-Takt von 5.30 Uhr bis 20 Uhr sowie im 20/40-Minuten-Takt von 20 Uhr bis 1 Uhr. Die Stadtbahnen der AVG sind am Durlacher Tor erreichbar.

Zwischen Waldstadt und Durlacher Tor im 30-Minuten-Takt von 5.30 Uhr bis 20 Uhr sowie im 20/40-Minuten-Takt von 20 Uhr bis 1 Uhr. Die Stadtbahnen der AVG sind am Durlacher Tor erreichbar. Linie 31 : Im 30-Minuten-Takt von 5.30 Uhr bis ca. 20 Uhr. Es besteht Anschluss an die AVGStadtbahnen am Bahnhof Durlach.

: Im 30-Minuten-Takt von 5.30 Uhr bis ca. 20 Uhr. Es besteht Anschluss an die AVGStadtbahnen am Bahnhof Durlach. Linie 44: Zwischen Zündhütle und Hohenwettersbach/Bergwald im 20-Minuten-Takt von 4.30 Uhr bis 1 Uhr. Am Zündhütle besteht Anschluss an die Linie 47.

Zwischen Zündhütle und Hohenwettersbach/Bergwald im 20-Minuten-Takt von 4.30 Uhr bis 1 Uhr. Am Zündhütle besteht Anschluss an die Linie 47. Linie 47: Im 20-Minuten-Takt von 4.30 Uhr bis 21 Uhr sowie im 20/40-Minuten-Takt von 21 Uhr bis 1 Uhr. Am Zündhütle besteht Anschluss an die Linie 44 und am Hauptbahnhof können Fahrgäste in die Stadtbahnen der AVG einsteigen.

Im 20-Minuten-Takt von 4.30 Uhr bis 21 Uhr sowie im 20/40-Minuten-Takt von 21 Uhr bis 1 Uhr. Am Zündhütle besteht Anschluss an die Linie 44 und am Hauptbahnhof können Fahrgäste in die Stadtbahnen der AVG einsteigen. Linie 62: Im 60-Minuten-Takt von 5 Uhr bis 11.30 Uhr und im 30-Minuten-Takt von 11.30 Uhr bis 1 Uhr. Anschluss an die AVG-Stadtbahnen ist am Entenfang und Hauptbahnhof möglich.

Im 60-Minuten-Takt von 5 Uhr bis 11.30 Uhr und im 30-Minuten-Takt von 11.30 Uhr bis 1 Uhr. Anschluss an die AVG-Stadtbahnen ist am Entenfang und Hauptbahnhof möglich. Linie 73: Im 30-Minuten-Takt von 5.30 Uhr bis 1 Uhr. Am Europaplatz können Fahrgäste auf die AVG-Stadtbahnen umsteigen. Die genauen angepassten Abfahrtszeiten können Dienstagabend über die elektronische Fahrplanauskunft unterwww.kvv.de abgerufen werden. Alle nicht aufgelisteten VBK-Buslinien fallen am 15. März aus.

Auswirkungen des Warnstreiks von ver.di auf die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft:

Aufgrund des Warnstreiks kann es am Mittwoch ganztags auch zu Arbeitsniederlegungen beim Stadtbahn-Fahrpersonal der Stadtwerke Heilbronn (SWHN) kommen. Dadurch können einzelne Fahrten auf den AVG-Stadtbahn-Linien S4, S41 und S42 ausfallen. Die Busse in Heilbronn fahren regulär.

Zu vereinzelten Fahrtausfällen kann es ferner auf allen Stadtbahn-Linien der AVG kommen, weil ver.di die Fahrer*innen der AVG zu Solidaritätsstreiks aufgerufen hat.

13. März, 17 Uhr: Streik von AVG und VBK

"Mit Blick auf den Tram- und Stadtbahnbetrieb der VBK und der AVG muss mit Fahrtausfällen in geringem Umfang gerechnet werden. Im Einzelfall kann es aufgrund der Fahrzeugverfügbarkeit dazu kommen, dass Bahnen nicht wie gewohnt in Doppeltraktion verkehren können", heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK).

Am Mittwoch, 15. März, werden die Fahrbetriebe in Heilbronn bestreikt. Vereinzelte Fahrtausfälle sind deshalb auch auf den Stadtbahnlinien S4, S41 und S42 möglich. Am 15. und 16. März wird außerdem im Gesundheitswesen gestreikt. Hierfür wurden Demonstrationen von mehreren Krankenhäusern mit einer Kundgebung auf dem Marktplatz angekündigt.