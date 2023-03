"Mit Blick auf den Tram- und Stadtbahnbetrieb der VBK und der AVG muss mit Fahrtausfällen in geringem Umfang gerechnet werden. Im Einzelfall kann es aufgrund der Fahrzeugverfügbarkeit dazu kommen, dass Bahnen nicht wie gewohnt in Doppeltraktion verkehren können", heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK).

Am Mittwoch, 15. März, werden die Fahrbetriebe in Heilbronn bestreikt. Vereinzelte Fahrtausfälle sind deshalb auch auf den Stadtbahnlinien S4, S41 und S42 möglich. Am 15. und 16. März wird außerdem im Gesundheitswesen gestreikt.