31.08.2020 17:17 Ettlingen Autopanne in Ettlingen: Motoröl nachgefüllt - Wagen in Flammen

In Ettlingen führte eine Autopanne am Samstagabend zu versengten Haaren und einem brennenden Fahrzeug. Wie die Polizei berichtet, füllte der 43-Jährige das Motoröl in seinem Fahrzeug nach, kurz darauf stand das Auto in Vollbrand.