Ettlingen vor 28 Minuten

Autofahrer kollidiert mit 15-jähriger Radfahrerin und flüchtet - Zeuge nimmt Verfolgung auf

Nachdem ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag in Ettlingen mit einer Radfahrerin zusammenstieß, flüchtete er von der Unfallstelle. Ein Zeuge nahm dann die Verfolgung auf und ermöglichte so die spätere Kontrolle des Unfallfahrers.