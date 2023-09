Ettlingen vor 1 Stunde

Angriff am Stadtbahnhof Ettlingen: Mann von Jugendgruppe verprügelt - Polizist verletzt

Am Dienstagabend, gegen 21 Uhr, meldeten Passanten einen verletzten Mann am Ettlinger Stadtbahnhof bei der Polizei. Das 31-jährige Opfer wurde nach Polizeiangaben von mehreren jugendlichen Tätern angegriffen und sogar mit Stühlen beworfen. Die Gruppe flüchtete in Richtung Albgaubad. Einer von ihnen verletzte zu späterer Stunde noch einen Polizisten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.