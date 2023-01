Ettlingen vor 2 Stunden

Abbiegeunfall auf der B3: Verkehr in Richtung Ettlingen muss umgeleitet werden

Beim Abbiegen von der B3 in Richtung Malsch übersah ein 23-jähriger Autofahrer am Donnerstagmorgen den Kleintransporter eines 48-Jährigen und kollidiere mit diesem. Dabei zog sich der Mann mit dem Kleintransporter leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Auslaufende Betriebsstoffe machten außerdem eine Nassreinigung der Fahrbahn und eine Umleitung des Verkehrs in Richtung Ettlingen nötig.