Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest erneuert seit Mitte Mai 2023 bis voraussichtlich Mitte November 2023 die Fahrbahnen auf der A5 bei Rüppurr zwischen dem Autobahndreieck Karlsruhe und der Anschlussstelle Ettlingen/Rüppurr in Fahrtrichtung Basel. Die erste Hauptbauphase kann planmäßig am Freitag, 4. August, abgeschlossen werden: Ab 20 Uhr geht es dann in die zweite Bauphase.

Ab dann muss die Abfahrt von Stuttgart (A8) kommend an der Anschlussstelle Ettlingen/Rüppurr bis zum Abschluss der Baumaßnahme für den Verkehr gesperrt werden, da dort ebenfalls die Fahrbahn erneuert wird. Die Maßnahmen:

Die Zufahrt der Anschlussstelle auf die A5 in Fahrtrichtung Basel muss aus Gründen der Verkehrssicherheit in der zweiten Hauptbauphase weiterhin gesperrt bleiben.

Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

Auch im Rahmen der zweiten Hauptbauphase stehen den Verkehrsteilnehmern bis zum Bauende sowohl in Fahrtrichtung Basel als auch in Fahrtrichtung Frankfurt weiterhin zwei Fahrstreifen zur Verfügung.

Die Überleitung vom Dreieck Karlsruhe auf die A5 in Fahrtrichtung Basel ist mit wechselnder Verkehrsführung ebenfalls gewährleistet.

Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest appelliert eindringlich an alle VerkehrsteilnehmerInnen, sich unbedingt an die ausgewiesenen Umleitungen zu halten und nicht den Routenempfehlungen von Navigationssystemen zu folgen.