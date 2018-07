Bereits in der vergangenen Woche wurden zwei Männer festgenommen, denen bandenmäßiger Fahrraddiebstahl in der Region vorgeworfen wird. Bei einem Verdächtigen wurden zahlreiche Räder und Fahrradteile gefunden. Insgesamt konnte die Polizei acht Verdächtige ermitteln.

Weil die Zahl der Fahrraddiebstähle in Ettlingen im ersten Halbjahr 2018 mit 80 Fällen besonders hoch war, hat die Polizei eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die nun von einem Ermittlungserfolg berichten kann. So wurden bereits am vergangenen Montag zwei Männer festgenommen, die am Tag zuvor von einem Zeugen bei einem Fahrraddiebstahl beobachtet und fotografiert wurden.

Bereits zuvor seien die 28- und 31-Jährigen ins Visier der Ermittler geraten. Nachdem sie auf frischer Tat ertappt wurden, nahm die Polizei die Männer nach einer sofortigen Fahndung fest. Später seien auch noch sechs weitere Personen vorläufige festgenommen worden, die zur Fahrradklau-Bande gehören sollen.

Fündig wurden die Ermittler vor dem Haus des 28-Jährigen: "Direkt vor dem Anwesen wurde ein Depot mit Teilen von Dutzenden teils hochwertigen Fahrrädern und E-Bikes festgestellt", berichtet die Polizei am Mittwoch. Weiter heißt es: "Bei anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen wurden weitere Gegenstände aufgefunden, die aus Diebstählen stammen könnten."

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit wird das mutmaßliche Diebesgut kriminaltechnisch untersucht, um Hinweise auf weitere tatbeteiligte Personen zu gewinnen. Zeugen von Fahrraddiebstählen, insbesondere des Diebstahls eines Rennrades am 12. Juli bei der Gaststätte "Vogel-Bräu", werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen, Telefon 07243/32000 in Verbindung zu setzen.