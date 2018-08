vor 1 Stunde Bad Herrenalb Zeitreise in das 19. Jahrhundert: Bad Herrenalb lässt beim Bahnhofsfest den alten Eisenbahnbetrieb aufleben

Eintauchen in das Leben einstmaliger Bahnfahrer - das ist das Motto des jährlichen Bahnhofsfests in Bad Herrenalb. Das steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des 120. Geburtstags der Albtalbahn.