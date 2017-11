Am Wochenende hat eine 43-Jährige Autofahrerin in Ettlingen nach dem Tanken vergessen, die Zapfpistole aus ihrem Auto zu entfernen, bevor sie losgefahren ist.

In einer Tankstelle in der Moosbronner Straße kam es am Wochenende zu "einem Unfall der kuriosen Art", wie es die Ettlinger Polizei in einer Pressemeldung beschreibt. Gegen 10.15 Uhr sei die 43-Jährige Fahrerin mit ihrem Auto an Zapfsäule gefahren und habe ganz normal getankt. Dann habe sie aber wohl vergessen die Zapfpistole aus dem Tank zu ziehen.

"Nachdem sie den Sprit bezahlt hatte, fuhr sie los", so die Polizei weiter. "Dabei wurde die Zapfpistole vom Tankschlauch gerissen und flog fast 25 Meter durch das Tankstellengelände." Aus dem Tankschlauch seien dann noch rund 20 Liter Diesel geflossen, bevor die Notabschaltung einsetzte. Sowohl am Auto als auch an der Zapfsäule entstanden Schäden in der Gesamtsumme von rund 10.000 Euro.