vor 3 Stunden Stuttgart/Berlin/Ettlingen Wird Bargeld knapp? Warnstreiks bei Geldtransporten - auch in Ettlingen

Mit bundesweiten Warnstreiks will die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch den Druck in der laufenden Tarifrunde für 12.000 Beschäftigte der Geld- und Wertdienst-Branche erhöhen. Da hunderte Geldtransporte bestreikt würden, blieben Banken und Geschäfte vielerorts ohne frisches Bargeld, teilte Verdi am Dienstag in Berlin mit. Es könne zu erheblichen Störungen kommen. In Baden-Württemberg ruft Verdi zu Warnstreiks bei Firmen mit Standorten in Ettlingen, Filderstadt und Mannheim auf.