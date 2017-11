Im Bahnhof Busenbach finden von Freitag, 22. September, ab 22 Uhr bis Montag, 25. September, 4 Uhr umfangreiche Weichenarbeiten statt. Der Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen Ettlingen Albgaubad und Busenbach muss deshalb im genannten Zeitraum voll gesperrt werden. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.

Alle AVG-Stadtbahnen der Linien S1 und S11, die aus Richtung Karlsruhe kommen, enden aufgrund dieser Sperrung an der Haltestelle Ettlingen Albgaubad, das teilt die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) in einer Meldung an die Presse mit. Der Umstieg in die Busse des Schienenersatzverkehrs erfolge jedoch bereits am Bahnhof Ettlingen Stadt.

Im Albtal selbst verkehren die Stadtbahnen jeweils im Pendelbetrieb. Die AVG-Linie S1 verkehre weiterhin mit geänderten Fahrtzeiten zwischen Busenbach und Bad Herrenalb. Diese Regelung gelte auch für die AVG-Linie S11 auf dem Abschnitt zwischen Busenbach und Ittersbach Bahnhof. Vom Albtal aus erfolge der Umstieg in den Schienenersatzverkehr nach Ettlingen am Bahnhof Busenbach, so die AVG weiter.

Der Streckenabschnitt der S11 zwischen Ittersbach Bahnhof und Ittersbach Rathaus müsse aufgrund von "Heck an Heck" gekuppelten Stadtbahnwagen komplett entfallen. Um die Reiseketten zu erhalten verkehren die Stadtbahnen teilweise bis zu 15 Minuten früher ab Bad Herrenalb und Ittersbach. Hierdurch soll es der AVG zufolge den Fahrgästen ermöglicht werden, den Fernverkehrsknoten am Karlsruher Hauptbahnhof zu erreichen.