vor 42 Minuten Ettlingen Vorfahrt missachtet: Neun verletzte Personen bei Unfall in Ettlingen

Ein Verkehrsunfall mit neun verletzten Personen ereignete sich am Samstag um 21.50 Uhr in Ettlingen an der Kreuzung Schluttenbacher Straße/Max-Reger-Straße. Die Personen wurden leicht bis mittelschwer verletzt. Grund für den Unfall war eine Vorfahrtsmissachtung.