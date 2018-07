Am Montag beginnen in der Talstraße (Landsstraße L623) in Palmbach umfangreiche Bauarbeiten: Das städtische Tiefbauamt und die Stadtwerke Karlsruhe sanieren dort die Fahrbahndecke und arbeiten zeitgleich an Gas-, Wasser- und Stromleitungen. Für diese Arbeiten wird die Straße voll gesperrt.

Die Vollsperrung wird sich weitreichend auf mehrere Bus-Linien auswirken, so die VBK weiter. Eine Umleitungsstrecke ist für die Busse vorgesehen, diese darf vom Individualverkehr sowie von Gelenkbussen aber nicht genutzt werden. Die VBK planen zudem eine Änderung des Busbetriebs, die bis Mitte September gelten wird.

Bus-Linie 47 Sie endet von Montag bis Freitag von 5 Uhr bis zirka 20 Uhr vom Zündhütle kommend in Palmbach an der Haltestelle Im Kloth. In der Nebenverkehrszeit sowie am Wochenende verkehrt die Bus-Linie 47 wie gewohnt durchgängig vom Hauptbahnhof bis Stupferich über den Umleitungsfahrweg. Die Abfahrtszeiten bleiben auf allen Fahrten im Abschnitt Hauptbahnhof bis Im Kloth (und umgekehrt) unverändert. Somit bleiben alle Anschlüsse am Zündhütle erhalten.

Bus-Linie 47 E Da auf dem Umleitungsfahrweg keine Gelenkbusse fahren können, verkehrt zwischen der Haltestelle Stupferich Rathaus und der Haltestelle Im Kloth von Montag bis Freitag von 5 Uhr bis zirka 20 Uhr die Bus-Linie 47E im Pendelverkehr. An der Haltestelle Im Kloth besteht Anschluss von beziehungsweise zur Bus-Linie 47.

Bus-Linie 27 Von den drei morgendlichen Fahrten der Bus-Linie 27 in Fahrtrichtung Durlach verkehrt nur der Bus mit Abfahrt um 7.14 Uhr von der Haltestelle Im Kloth nicht über den Umleitungsfahrweg. Für die Fahrt ab 7.14 Uhr kommt ein Gelenkbus zum Einsatz. Mittags enden alle Fahrten der Bus-Linie 27 in der Gegenrichtung an der Haltestelle Im Kloth.

Bus-Linie 117 Sie verkehrt auf allen Fahrten über den Umleitungsfahrweg. Die Abfahrtszeiten im Streckenabschnitt Im Kloth bis Zündhütle bleiben unverändert. Die Anschlüsse am Zündhütle sowie in Langensteinbach bleiben ebenfalls erhalten.

Bus-Linie 118 Sie verkehrt bis auf die Schülerfahrten auf allen Fahrten über den Umleitungsfahrweg. In der Hauptverkehrszeit werden die Fahrten einmal stündlich ab der Haltestelle Rudolf-Link-Straße als Bus-Linie 47A bis Zündhütle (und umgekehrt) verlängert. In Stupferich verkehrt die Bus-Linie 118 nicht auf dem Regelfahrweg durch die Karlsbader Straße, sondern auf dem Fahrweg der Bus-Linie 47. Die Anschlüsse in Langensteinbach bleiben erhalten. Die Schülerfahrten werden zweigeteilt und verkehren von der Haltestelle Im Kloth über Grünwettersbach zum Schulzentrum in Langensteinbach sowie von der Haltestelle Rudolf-Link-Straße über Stupferich und Mutschelbach bzw. von Stupferich über die Aussiedlerhöfe zum Schulzentrum in Langensteinbach.