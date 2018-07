Ein 31-jähriger Fahrradfahrer ist am Montag gegen 17.15 Uhr auf einem Waldweg bei Ittersbach gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Er konnte noch selbst den Notruf absetzen - allerdings ohne seinen genauen Standort.

Der Radfahrer konnte beim Absetzen des Notrufs jedoch nicht mehr seine genaue Position mitteilen. "Da er sich in einem Funkloch befand, konnte sein Handy wegen des schwachen GPS-Signals nicht geortet werden", berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Mit drei Streifenwagenbesatzungen, einem Polizeimotorrad und dem Polizeihubschrauber wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. "Durch den Motorradfahrer der Verkehrsüberwachung konnte der junge Mann etwa eine Stunde später auf dem Boden liegend im Wald zwischen dem Ittersbacher Schützenhaus und der Albtalstrecke aufgefunden werden", so die Polizei weiter.

Die Such- und Rettungskräfte konnten durch die Funk- und GPS-Signale des Polizeimotorrades zielgenau an die Fundstelle geführt werden. Der schwer verletzte Radfahrer wurde nach Polizeiangaben vor Ort erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.