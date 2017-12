Was für "unverfrorene Gauner" es gibt, musste gestern zwischen 12 Uhr und 15 Uhr die Polizei erfahren: Wie die Polizei mitteilt, sammelten eine 15-Jährige und deren 3 Jahre ältere Cousine in der Innenstadt von Ettlingen angeblich Geld für behinderte und taubstumme Kinder.

Was die beiden jungen Frauen nicht ahnten: Laut Polizei sprachen sie in einem Fall den Leiter des Polizeireviers Ettlingen an, der zu dieser Zeit gerade in ziviler Kleidung unterwegs war. "Als dieser sich zu erkennen gab versuchten die Mädchen das Weite zu suchen, was durch den Polizeichef verhindert werden konnte", so die Polizei.

Die Betrügerinnen wurden auf das Revier verbracht, das bislang gesammelte Geld - insgesamt 70 Euro - und die Sammelutensilien eingezogen. Das Ordnungsamt der Stadt Ettlingen erteilte ihnen ein Aufenthaltsverbot für Ettlingen. Dies hielt die beiden jedoch nicht davon ab etwa eine Stunde später erneut mit der gleichen Masche Geld zu ergaunern.

Dabei zogen sie einer 79- jährigen, bereitwilligen Spenderin während des Gesprächs 200 Euro Bargeld aus dem Geldbeutel. Den Diebstahl bemerkte die Frau erst beim nächsten Einkauf, als das Portemonnaie leer war. Die Diebinnen waren da bereits über alle Berge.