vor 46 Minuten Ettlingen Ungebremst in den Wald: 20-Jähriger kommt von der Fahrbahn ab

Nahezu ungebremst fuhr ein 20-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug am Freitagabend in einen Wald an der L566 in Richtung Ettlingen. Eine junge Baumgruppe stoppte die Fahrt des jungen Mannes. Die Unfallursache ist, laut Polizei, noch unklar.