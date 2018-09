vor 44 Minuten Karlsruhe/Ettlingen Unfall in der A5-Baustelle zwischen Rastatt und Ettlingen: Auto und Lkw beteiligt, Rettungsheli im Einsatz

Wie die Polizei in einer Eilmeldung mitteilt, kam es auf der A5 in Richtung Norden zu einem schweren Unfall. In der Baustelle zwischen Rastatt und Ettlingen gab es eine Kollision zwischen einem Auto und einem Laster.