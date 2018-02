Weil eine 36-jährige Autofahrerin ein Hupsignal falsch deutete, kam es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall auf der Seehofkreuzung in Ettlingen. Sie fuhr in der Folge bei Rot über die Kreuzung.

Die Frau stand um 17 Uhr mit ihrem Auto an der roten Ampel in Richtung Karlsruhe, als sie ein Hupen hörte. "Im Glauben sie hätte das Umschalten der Ampel von Rot auf Grün 'verschlafen', fuhr sie los", so die Polizei am Freitag. Doch die Ampel an der Ettlinger Seehofkreuzung zeigte immer noch Rot.

Kurz darauf kam es nach Polizeiangaben zum Zusammenstoß mit einer 66-jährigen Autofahrerin, die von links, aus Richtung Karlsruhe kommend, über die Kreuzung fuhr. "An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro", heißt es in der Pressemitteilung weiter. Außerdem kam es laut Polizei zu erheblichen Verkehrsbehinderungen während des Feierabendverkehrs.