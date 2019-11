vor 3 Stunden Malsch Unfall auf der A5 bei Malsch: Eine Person in Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt - zweiter Unfall am Stauende

Wie die Polizei in einer Eilmeldung mitteilt, kam es am gegen 10.40 Uhr zu einem schweren Unfall auf der A5. Dabei wurde eine 69-Jährige lebensgefährlich verletzt. Knapp eine Stunde später kam es am Stauende zu einem weiteren Zusammenstoß, bei dem vier Autos beteiligt waren. Bei dem zweiten Zwischenfall gab es keine weiteren Verletzten. Das bestätigt die Polizei auf ka-news.de-Nachfrage. Der rechte Fahrstreifen ist aktuell noch gesperrt.