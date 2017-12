Eine 55-jährige wurde am Montag von einem Auto angefahren und verletzt. Sie war auf die Straße gelaufen und erfasst worden. Am gleichen Tag ereignete sich dann noch ein zweiter Unfall, bei dem eine Fußgängerin angefahren wurde.

Eine 55-jährige Frau war am Montagmittag in Ettlingen beim Betreten der Rudolf-Plank-Straße unaufmerksam und prallte gegen ein vorbeifahrendes Auto. Die Frau kam gegen 12 Uhr vom Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters gelaufen und wollte offensichtlich die Rudolf-Plank-Straße überqueren. "Als sie auf die Straße trat, fuhr der Ford eines 63-Jährigen mit langsamer Geschwindigkeit direkt auf ihrer Höhe, so dass sie mit ihrem Körper gegen die Fahrzeugseite prallte", beschreibt die Polizei.

Ihr Kopf schlug gegen die Windschutzscheibe ehe sie zu Boden stürzte. Die Frau verletzte sich dabei und wurde wegen Verletzungen im Brust- und Rippenbereich in einem Krankenhaus vorsorglich stationär aufgenommen. "Dem Autofahrer war kein Vorwurf zu machen", so die Pressemeldung weiter. An seinem Auto entstand jedoch ein Schaden von rund 3.000 Euro.

Aktualisierung, 13.41 Uhr:

Wie die Pressestelle der Polizei in einer weiteren Meldung angibt, kam es in Ettlingen am Montag noch zu einem zweiten Unfall mit einer Fußgängerin: "So sei gegen 13.30 Uhr ein Autofahrer auf der Rheinstraße in östliche Richtung unterwegs gewesen. An einer Kreuzung wollte er dann nach links in die Waserstraße abbiegen. Dabei übersah er offensichtlich die Füßgängerin, die dort über eine Ampel ging.

Der 37-jährige Autofahrer erfasste die 65-jährige Fußgängerin mit dem Außenspiegel seines Autos. Die Frau stützte zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um die Frau, bevor sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus kam.