vor 4 Stunden Ettlingen Überfall auf Tankstelle in Ettlingen: Angestellter mit Messer bedroht, Täter noch auf der Flucht

Bei einem Raubüberfall auf eine Tankstelle am Donnerstag, gegen 23.45 Uhr, wurde der Angestellte mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Der Überfall ereignete sich in der Pforzheimer Straße in Ettlingen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach drei bislang unbekannten Tätern. Eine Beschreibung der Männer liegt jeweils vor.