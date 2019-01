Einen größeren Polizeieinsatz löste am Dienstagabend, 2. Januar, eine vermisste Person bei Wettersbach aus. Bereits am gleichen Abend konnte die Person aufgefunden und die Fahndung wieder eingestellt werden. Wie es zu dem Vorfall kam, ist noch nicht bekannt.

Wie das Deutsche Rote Kreuz in einer Meldung an die Presse informiert, suchten Einsatzkräfte sowohl am Boden als auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers nach der vermissten Person. Diese konnte schließlich zwischen Grünwettersbach und Busenbach aufgefunden werden und wurde zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht.