Beim letzten Sturm wurde Bäume im Albtal beschädigt. Damit sie nicht auf die Straße fallen, werden sie nun gefällt. Dafür wird die L564 zwischen Marxzell und Frauenalb für zwei Wochen gesperrt.

Entlang der L564 zwischen Marxzell und Frauenalb wurden beim letzten Sturm einige Bäume beschädigt. Das berichtet das Landratsamt Karlsruhe in einer Pressemeldung. Zwischen Montag, 12. März, und Freitag, 23. März, wird die Strecke daher voll gesperrt. In dieser Zeit werden die beschädigten Bäume gefällt.

Autofahrer müssen in dieser Zeit eine Umleitung fahren: Sie werden über die K3554, also in Richtung Burbach, und über die Ortsverbindung zwischen Schielberg und Frauenalb geleitet. "Am 26. März und 27. März soll der Verkehr im Kreuzungsbereich Schielberg/Marxzell/Frauenalb/Bad Herrenalb durch Ampeln geregelt werden", heißt es in der Pressemeldung abschließend.