Aufgrund der Beseitigung von Sturmschäden bleib der Streckenabschnitt der Linie S1 zwischen Busenbach und Bad Herrenalb für den Stadtbahnverkehr gesperrt. Das teilt die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) am Donnerstag mit. Doch jetzt heißt es wieder freie Fahrt.

Ein Schienenersatzverkehr zwischen Busenbach und Bad Herrenalb ist eingerichtet, so die AVG weiter. Auf dem genannten Streckenabschnitt seien Gelenkbusse im Einsatz. Derzeit dauern die Reparaturmaßnahmen an der Oberleitung weiter an.

Diese war am gestrigen Mittwoch, 3. Januar, durch einen umgestürzten Baum im Bereich Marxzell beschädigt worden. Zudem wurde auch in einem weiteren Streckenabschnitt zwischen Frauenalb und Bad Herrenalb die Oberleitung durch die Auswirkungen des Sturmtiefs "Burglind" in Mitleidenschaft gezogen.

+++Aktualisierung, 17.45 Uhr +++

Wie die AVG am späten Nachmittag mitteilt, konnten die Sturmschäden an den Oberleitungen behoben werden. Die Bahnen der Linie S1 fahren wieder durch das Albtal. Noch kann es zu vereinzelten Verspätungen kommen bis sich der Verkehr wieder normalisiert hat.

